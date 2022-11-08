СК возбудил следствие после известий об истязаниях в детдоме под Воронежем

Следственный комитет возбудил дело после известий об истязаниях в детдоме под Воронежем.

Как сообщает РИА Новости, в Воронеже возбудили дело об истязании и нарушении прав воспитанников Бутулинского детского-дома-интерната для умственно-отсталых детей.

На данный момент, следователи опросили сотрудников дома-интерната и производится проверка изъятой документации. Следствие не выявило у тетей телесных повреждений. Однако в связи с наличием фотоизображений, а также в целях проверки поступившей информации следственным путем и установления всех обстоятельств, в том числе возможно ложного доноса принято решение о возбуждении уголовного дела по... (статье) "истязание, совершенное в отношении двух или более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"