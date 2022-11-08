Reuters: установить потолок цен на газ в соответствии с требованиями ЕС невозможно
2022-11-08 22:29
Reuters со ссылкой на собственный источник сообщает, что Еврокомиссия считает невозможным установление лимита цен на газ в соответствии с требованиями ЕС.
По словам источника агентства, представители 27 стран Евросоюза еще будут обсуждать этот вопрос.
Ранее лидеры Евросоюза договорились о создании временных рамок для лимитов цен на газ при производстве электроэнергии.
При этом представители некоторых стран обращали внимание, что лимиты не должны повлиять на долгосрочные газовые контракты.
Опубликовано: Светлана Репина
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