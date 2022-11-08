Парламент Европы требует объяснений от Маска по поводу новой политики в Twitter
2022-11-08 22:39
В Европарламенте хотят, чтобы Илон Маск объяснился по поводу новой политики в Twitter.
Как сообщает РИА Новости, депутаты Европейского парламента предложили пригласить нового владельца Twitter Илона Маска на слушания в парламент, дабы обсудить проводимые им реформы в соцсети.
Депутаты Европы опасаются ослаблений норм и возможного вмешательства в выборы, дезинформации и разжиганием ненависти в сети Twitter.
Как написал один из депутатов Нидерландов Софи ин'т Велд: "свобода слова – да. Но мы не можем терпеть нарушения европейского права или возвращения к "дикому западу"".
Опубликовано: Илья Крылов
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