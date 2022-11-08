В Киеве и многих областях Украины объявлена воздушная тревога

Украинские СМИ сообщают, что в Киеве и многих областях страны объявлена воздушная тревога.

Во вторник ночью, 8 ноября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что в Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за «прилётов» со стороны России.

Согласно данным ресурса «Карта воздушных тревог» звуки сирены на данный момент звучат в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях.