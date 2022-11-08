Основатель и лидер рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти умер от эмфиземы лёгких

На 77 году жизни от эмфиземы лёгких скончался основатель и лидер рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти.

8 ноября интернет-издание Ultimate Classic Rock, ссылаясь на шведского бас-гитариста Пита Эгню, сообщило о смерти семидесятишестилетнего рок-вокалиста и автора песен Дэна Маккаферти, известного в качестве основателя и фронтмена группы Nazareth.

Отмечается, что Маккаферти страдал хронической обструктивной болезнью легких, узнав о которой в 2013 году принял решение покинуть состав основанной им группы Nazareth.