Основатель и лидер рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти умер от эмфиземы лёгких
2022-11-08 22:54
На 77 году жизни от эмфиземы лёгких скончался основатель и лидер рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти.
8 ноября интернет-издание Ultimate Classic Rock, ссылаясь на шведского бас-гитариста Пита Эгню, сообщило о смерти семидесятишестилетнего рок-вокалиста и автора песен Дэна Маккаферти, известного в качестве основателя и фронтмена группы Nazareth.
Отмечается, что Маккаферти страдал хронической обструктивной болезнью легких, узнав о которой в 2013 году принял решение покинуть состав основанной им группы Nazareth.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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