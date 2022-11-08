Sky News: Россия передала Ирану за дроны 140 млн евро наличными и западное оружие с Украины

Издание Sky News со ссылкой на собственный источник сообщает, что Россия рассчиталась с Ираном за дроны наличными евро и западным оружием, захваченным на Украине.

По данным агентства, 20 августа из Москвы в Иран тайно вылетел самолет. На борту было 140 млн евро наличными.

Там же находились британские и американские NLAW, Javelin и Stinger. Источник утверждает, что это была плата за 160 бесилотников, включая 100 Shahed-136.

По мнению источника, Иран собирается изучать и копировать западное оружие.