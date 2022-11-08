Sky News: Россия передала Ирану за дроны 140 млн евро наличными и западное оружие с Украины
2022-11-08 22:58
Издание Sky News со ссылкой на собственный источник сообщает, что Россия рассчиталась с Ираном за дроны наличными евро и западным оружием, захваченным на Украине.
По данным агентства, 20 августа из Москвы в Иран тайно вылетел самолет. На борту было 140 млн евро наличными.
Там же находились британские и американские NLAW, Javelin и Stinger. Источник утверждает, что это была плата за 160 бесилотников, включая 100 Shahed-136.
По мнению источника, Иран собирается изучать и копировать западное оружие.
Опубликовано: Светлана Репина
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