Украина предлагает включить в зерновую сделку порты Николаевской области

Замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что его страна предлагает расширить зерновую сделку на порты Николаевской области.

По его словам, Украина выступает за продление сделки как минимум на год, вне зависимости от мнения России.

Васьков выразил надежду на поддержку со стороны Турции и ООН, которая позволит дать четкие сигналы рынку.

Он также напомнил, что ранее через порты Николаевской области проходило более 35% экспорта продовольствия из Украины.