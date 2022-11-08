Украинский посол в Великобритании рассказал о последствиях ударов дронов по Киеву

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что удары российских дронов по Киеву оказались чувствительными.

По его словам, недорогие российские беспилотники наступают целым роем, и с ними сложно иметь дело.

Пристайко отметил, что именно в этом заключается основная проблема противостояния российским БПЛА.

Ранее беспилотники российски хвоенных нанесли несколько ударов по украинской энергетической инфраструктуре.