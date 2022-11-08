Украинский посол в Великобритании рассказал о последствиях ударов дронов по Киеву
2022-11-08 23:16
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что удары российских дронов по Киеву оказались чувствительными.
По его словам, недорогие российские беспилотники наступают целым роем, и с ними сложно иметь дело.
Пристайко отметил, что именно в этом заключается основная проблема противостояния российским БПЛА.
Ранее беспилотники российски хвоенных нанесли несколько ударов по украинской энергетической инфраструктуре.
Опубликовано: Светлана Репина
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