НАТО не согласно на прекращение конфликта на Украине на российских условиях

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он выступает против прекращения огня на Украине на условиях России.

Он сказал, что такая ситуация стала бы катастрофой для украинской стороны, а также опасностью для самого Альянса.

Столтенберг считает, что это показало бы возможность достигать политических целей с использованием силы.

Он также отметил, что Россия и ранее показывала амбиции в отношении Украины и самого НАТО.