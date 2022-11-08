НАТО не согласно на прекращение конфликта на Украине на российских условиях
2022-11-08 23:20
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он выступает против прекращения огня на Украине на условиях России.
Он сказал, что такая ситуация стала бы катастрофой для украинской стороны, а также опасностью для самого Альянса.
Столтенберг считает, что это показало бы возможность достигать политических целей с использованием силы.
Он также отметил, что Россия и ранее показывала амбиции в отношении Украины и самого НАТО.
Опубликовано: Светлана Репина
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