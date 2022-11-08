Кадыров опроверг слухи о гибели сотен чеченских бойцов под Лисичанском

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о гибели сотен чеченский бойцов под Лисичанском.

8 ноября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём официальном Telegram-канале, «чтобы успокоить всех адекватных и переживающих людей», заявил, что ни один боец «Ахмата» не погиб в районе Лисичанска.

Кадыров также добавил, что в настоящее время подразделения чеченских бойцов успешно справляются со всеми поставленными перед ними командованием задачами как в районе Лисичанска, так и на других участках фронта.