Кадыров опроверг слухи о гибели сотен чеченских бойцов под Лисичанском
2022-11-08 23:26
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о гибели сотен чеченский бойцов под Лисичанском.
8 ноября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём официальном Telegram-канале, «чтобы успокоить всех адекватных и переживающих людей», заявил, что ни один боец «Ахмата» не погиб в районе Лисичанска.
Кадыров также добавил, что в настоящее время подразделения чеченских бойцов успешно справляются со всеми поставленными перед ними командованием задачами как в районе Лисичанска, так и на других участках фронта.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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