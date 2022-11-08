Шон Пенн передал свой «Оскар» Владимиру Зеленскому
2022-11-08 23:39
Актер и режиссер Шон Пенн, который также является основателем организации Community Organised Relief Effort, побывал в Киеве.
Это его третий визит на Украину с начала спецоперации. На этот раз Пенн привез с собой статуэтку «Оскара».
По его словам, «Оскар» будет находиться на Украине до завершения конфликта. Таким способом Шон Пенн показал, что верит в страну.
Во время встречи с Владимиром Зеленским Шон Пенн рассказал, что продолжает работу над фильмом об Украине.
Опубликовано: Светлана Репина
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