Шон Пенн передал свой «Оскар» Владимиру Зеленскому

Актер и режиссер Шон Пенн, который также является основателем организации Community Organised Relief Effort, побывал в Киеве.

Это его третий визит на Украину с начала спецоперации. На этот раз Пенн привез с собой статуэтку «Оскара».

По его словам, «Оскар» будет находиться на Украине до завершения конфликта. Таким способом Шон Пенн показал, что верит в страну.

Во время встречи с Владимиром Зеленским Шон Пенн рассказал, что продолжает работу над фильмом об Украине.