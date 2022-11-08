Independent: Риши Сунак готов высказать недовольство любому политику из России на саммите G20
2022-11-08 23:44
Издание Independent сообщает, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак готов высказать недовольство в лицо любому российскому политику на саммите G20.
Представитель премьера заявил, что тот считает правильным, если союзники Великобритании выразят свое недовольство российской стороне в Индонезии.
Вместе с тем представитель Сунака не ответил, будет ли британский премьер сидеть рядом с Путиным, если тот посетит саммит.
Ранее президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что российский президент может пропустить саммит G20.
Опубликовано: Светлана Репина
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