Independent: Риши Сунак готов высказать недовольство любому политику из России на саммите G20

Издание Independent сообщает, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак готов высказать недовольство в лицо любому российскому политику на саммите G20.

Представитель премьера заявил, что тот считает правильным, если союзники Великобритании выразят свое недовольство российской стороне в Индонезии.

Вместе с тем представитель Сунака не ответил, будет ли британский премьер сидеть рядом с Путиным, если тот посетит саммит.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что российский президент может пропустить саммит G20.