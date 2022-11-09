Риши Сунак заявил, что Великобритания останется основой НАТО и послал Украине 150 палаток
2022-11-09 05:50
Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал во вторник, 8 ноября, что Великобритания останется «основой НАТО для поколений», и объявил о новой помощи украинской армии.
Заявление Сунака прозвучало накануне встречи с главой Североатлантического Альянса Столтенбергом в среду. Он станет первым международным лидером, которого глава правительства консерваторов примет на Даунинг-стрит в среду с момента вступления в должность в конце октября.
По данным канцелярии премьер-министра, они обсудят поддержку Украины против России и модернизацию НАТО.
Во вторник вечером Сунак объявил об отправке украинской армии 12 тысяч дополнительных комплектов для борьбы с сильными холодами и 150 палаток с подогревом для подготовки к зиме.
Опубликовано: Тарас Медведев
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