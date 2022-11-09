Стремоусов: украинская армия перешла в наступление в районе Снегиревки

APS
2022-11-09 06:28

Заместитель главы администрации Херсонской области рассказал о наступлении ВСУ и тяжелых боях под Снегиревкой.

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о наступлении украинской армии на снегиревском направлении. По его сведениям подразделения ВСУ закрепились на северных окраинах города.

"Украинская армия перебросила резервы и пытается прорваться близ Снегиревки. Идут тяжелые бои", - сообщает Стремоусов.

Заместитель главы администрации Херсонской области рассказал о попытках прорыва обороны российских войск со стороны ВСУ на Посад-Покровском и Береславском направлениях.

Опубликовано: Максим Алексеев