Стремоусов: украинская армия перешла в наступление в районе Снегиревки
2022-11-09 06:28
Заместитель главы администрации Херсонской области рассказал о наступлении ВСУ и тяжелых боях под Снегиревкой.
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о наступлении украинской армии на снегиревском направлении. По его сведениям подразделения ВСУ закрепились на северных окраинах города.
"Украинская армия перебросила резервы и пытается прорваться близ Снегиревки. Идут тяжелые бои", - сообщает Стремоусов.
Заместитель главы администрации Херсонской области рассказал о попытках прорыва обороны российских войск со стороны ВСУ на Посад-Покровском и Береславском направлениях.
Опубликовано: Максим Алексеев
Газохранилища стран ЕС заполнены почти на 100% вопреки отсутствию газа из России
Виновника атаки на британского короля Карла III в Йорке арестовали
«Московский комсомолец»: по 100-рублевой купюре можно следить за ее владельцем
Галкин нанес визит Вайкуле во время своих гастролей в Прибалтике
Инвэнь: вторжение армии Китая на Тайвань случится в ближайшее время