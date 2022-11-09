Politico: США «слегка подталкивают» Украину к переговорам с Россией

Politico сообщает о словах Зеленского о мире и связывает это «легким подталкивание» со стороны США.

Президент Украины Владимир Зеленский, называя условия переговоров Россией, в этот раз не упоминал о неприемлемости вести диалог с Владимиром Путиным, и это было сделано в результате "легкого подталкивания" со стороны Вашингтона и его призыва к Украине продемонстрировать готовность к миру, пишет Politico со ссылкой на информирование источники.

Американские чиновники в беседе с украинскими коллегами не настаивают на немедленных мирных переговорах, но отмечают, что Киев должен демонстрировать готовность к миру с Москвой, сообщает издание.

"Это не значит, что им нужно сесть за стол переговоров прямо сейчас, исходя из того, что делает Россия", - заявил сотрудник администрации Белого дома.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны при условии полного восстановления целостности Украины.