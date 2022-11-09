В Польше задержали украинца, который занимался перевалкой нелегальных мигрантов из Египта в ЕС

Как сообщают стражи граничны, на атопереходе Наревка был задержан гражданин Украины, которого обвиняют в перевозке нелегальных мигрантов в ЕС.

Украинец попытался в наглую пересечь пункт пропуска и не остановился для досмотра транспортного средства.

Пограничники начали его преследовать, но тот не справился и въехал в забор.

В салоне авто находились четверо египтян, которые согласились таким образом пересечь границу с ЕС за вознаграждение.