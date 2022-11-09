В Польше задержали украинца, который занимался перевалкой нелегальных мигрантов из Египта в ЕС
2022-11-09 10:28
Как сообщают стражи граничны, на атопереходе Наревка был задержан гражданин Украины, которого обвиняют в перевозке нелегальных мигрантов в ЕС.
Украинец попытался в наглую пересечь пункт пропуска и не остановился для досмотра транспортного средства.
Пограничники начали его преследовать, но тот не справился и въехал в забор.
В салоне авто находились четверо египтян, которые согласились таким образом пересечь границу с ЕС за вознаграждение.
Опубликовано: Тарас Медведев
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