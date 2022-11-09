Стремоусов: войска России разбили армию Украины в Снигиревке под Херсоном
2022-11-09 10:32
Представитель ВГА Херсона Кирилл Стремоусов рассказал о поражении украинских военных в населённом пункте Снигиревка Херсонской области.
Утром среды заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что вооружённые силы Украины предприняли попытку наступления на деревню Снигирёвка в Херсонской области, но были разбиты российскими войсками.
Днём ранее Стремоусов утверждал, что в ближайшее время власти региона могут принять "сложные решения", направленные на сохранения жизней мирных граждан в Херсонской области.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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