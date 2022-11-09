КГБ задержал 5 граждан Беларуси за желание вступить в «полк Калиновского»

Сотрудники КГБ Беларуси произвели задержание пятерых белорусских граждан, которые намеревались примкнуть к запрещённой организации, ведущей боевые действия против армии РФ в Украине.

9 ноября телеканал СТВ сообщил, что агенты Комитета госбезопасности Республики Беларусь задержали 5 белорусов, которые связались с членами запрещённого в стране "полка Калиновского" с намерением вступить в его ряды. Сейчас задержанные дают признательные показания для выяснения их причастности к деятельности зарубежных спецслужб.

"Полк Калиновского" действует на территории Украины и направлен не только против ведения боевых действий против армии России, но и намеревается насильственно захватить власть в Беларуси.