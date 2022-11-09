КГБ задержал 5 граждан Беларуси за желание вступить в «полк Калиновского»
2022-11-09 10:44
Сотрудники КГБ Беларуси произвели задержание пятерых белорусских граждан, которые намеревались примкнуть к запрещённой организации, ведущей боевые действия против армии РФ в Украине.
9 ноября телеканал СТВ сообщил, что агенты Комитета госбезопасности Республики Беларусь задержали 5 белорусов, которые связались с членами запрещённого в стране "полка Калиновского" с намерением вступить в его ряды. Сейчас задержанные дают признательные показания для выяснения их причастности к деятельности зарубежных спецслужб.
"Полк Калиновского" действует на территории Украины и направлен не только против ведения боевых действий против армии России, но и намеревается насильственно захватить власть в Беларуси.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Газохранилища стран ЕС заполнены почти на 100% вопреки отсутствию газа из России
Перепутали с Джоли: Блёданс рассказала, как вместо звезды Голливуда раздавала в Камбодже автографы
«Московский комсомолец»: по 100-рублевой купюре можно следить за ее владельцем
Виновника атаки на британского короля Карла III в Йорке арестовали
Инвэнь: вторжение армии Китая на Тайвань случится в ближайшее время