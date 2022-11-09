Суд над десятью экстремистами «Рабочего Руха» начался в Гомеле
2022-11-09 10:49
Гомельский областной суд приступил к рассмотрению дела членов движения "Рабочий Рух", признанного экстремистским в Беларуси.
Днём среды журналисты газеты Sputnik сообщили, что Гомельский областной суд начал рассмотрение делопроизводства в отношении десяти представителей экстремистского движения "Рабочий Рух". Среди десяти обвиняемых фигурирует одна женщина, которая является офицером запаса.
Движение "Рабочий Рух" было создано при участии экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и западными спецслужбами из Литвы и Польши. Его работа направлена на организацию забастовок на предприятиях в Беларуси, что признано незаконным.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Газохранилища стран ЕС заполнены почти на 100% вопреки отсутствию газа из России
Перепутали с Джоли: Блёданс рассказала, как вместо звезды Голливуда раздавала в Камбодже автографы
«Московский комсомолец»: по 100-рублевой купюре можно следить за ее владельцем
Виновника атаки на британского короля Карла III в Йорке арестовали
Инвэнь: вторжение армии Китая на Тайвань случится в ближайшее время