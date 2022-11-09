Инвесторы «Мотор Сич» из Китая обвинили власти Украины в «бесстыдном поведении»
2022-11-09 10:58
Китайские инвесторы осудили правительство Украины за национализации предприятия "Мотор Сич", в котором есть доля бизнесменов КНР.
В среду глава инвесторов Китая в украинский завод "Мотор Сич" Ван Цзин публично заявил, что официальное правительство Украины демонстрирует признаки "бесстыдного поведения", когда без законных оснований отчуждает собственность предприятия, в котором есть доля китайских предпринимателей.
Ван Цзин подчёркивает, что китайские инвесторы намерены бороться за своё имущество, отстаивая свои законные права вопреки указу Владимира Зеленского об изъятии активов предприятия "Мотор Сич" в пользу Киева.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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