Bloomberg: Венгрия заблокировала план ЕС по пакету помощи Украине на €18 млрд
2022-11-09 11:23
Власти Венгрии заблокировали план Евросоюза по оказанию помощи Украине в размере €18 миллиардов.
9 ноября информационное агентство Bloomberg сообщило, что глава Министерства финансов Венгрии Михай Варга отказался поддержать план Европейского союза по пакету помощи Украине в размере 18 миллиардов евро в 2023 году.
Таким образом, Будапешт заблокировал разработанный Брюсселем план поддержки Украины, так как для принятия данного пакета было необходимо единогласное одобрение представителями 27 правительств стран-участниц ЕС.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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