Bloomberg: Венгрия заблокировала план ЕС по пакету помощи Украине на €18 млрд

APS
2022-11-09 11:23

Власти Венгрии заблокировали план Евросоюза по оказанию помощи Украине в размере €18 миллиардов.

9 ноября информационное агентство Bloomberg сообщило, что глава Министерства финансов Венгрии Михай Варга отказался поддержать план Европейского союза по пакету помощи Украине в размере 18 миллиардов евро в 2023 году.

Таким образом, Будапешт заблокировал разработанный Брюсселем план поддержки Украины, так как для принятия данного пакета было необходимо единогласное одобрение представителями 27 правительств стран-участниц ЕС.

Опубликовано: Диана Мудреченко