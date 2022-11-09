КГБ Беларуси задержал троих добровольцев, собиравшихся поступить в нацполк «Калиновского»

Трое белорусов были задержаны в рамках оперативных мероприятий КГБ Беларуси, сообщили в ведомстве в среду, 9 ноября.

Все трое были участниками чата нацполка «Калиновского» и подали запросы в чат-бот для организации выезда на Украину.

Как пояснил один из задержанных, который был замечен в склонности к экстремизму и злоупотреблении алкоголем, он собрался своим поступком покорить сердце любимой женщины.

Двое других несостоявшихся боевиков пояснили, что были в состоянии алкогольного опьянения и зашли в чат из любопытства.

Полк «Калиновского» был создан из так называемых «беглых» в Польше, которые после протестов 2020 года покинули Беларусь. Как утверждают российские военкоры в полку уже отмечены потери и пленные.