КГБ Беларуси задержал троих добровольцев, собиравшихся поступить в нацполк «Калиновского»
Трое белорусов были задержаны в рамках оперативных мероприятий КГБ Беларуси, сообщили в ведомстве в среду, 9 ноября.
Все трое были участниками чата нацполка «Калиновского» и подали запросы в чат-бот для организации выезда на Украину.
Как пояснил один из задержанных, который был замечен в склонности к экстремизму и злоупотреблении алкоголем, он собрался своим поступком покорить сердце любимой женщины.
Двое других несостоявшихся боевиков пояснили, что были в состоянии алкогольного опьянения и зашли в чат из любопытства.
Полк «Калиновского» был создан из так называемых «беглых» в Польше, которые после протестов 2020 года покинули Беларусь. Как утверждают российские военкоры в полку уже отмечены потери и пленные.
Опубликовано: Тарас Медведев
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