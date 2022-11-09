Лукашенко и Путин обсудили по телефону предстоящее заседание ОДКБ

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор о предстоящем заседании ОДКБ.

Telegram-канал «Пул Первого» сообщил о состоявшемся вчера вечером, 8 ноября 2022 года, телефонном разговоре между президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и его российским коллегой Владимиром Путиным.

Отмечается, что в ходе разговора Лукашенко и Путин обсудили вопросы заседания ОДКБ, которое состоится 10 ноября в режиме видеоконференции, а также торгово-экономическое сотрудничество между Москвой и Минском.

Помимо прочего белорусский и российский лидеры по телефону утвердили график запланированных встреч до конца 2022 года.