ФСБ обнародовало видео задержания высокопоставленного украинского разведчика

ФСБ показала видео вынесения приговора и задержания полковника ГУР Украины Штыбликова.

9 ноября по сообщениям ТАСС ФСБ Российской Федерации показала видео с самым высокопоставленным украинским шпионом, разоблаченным в России.

На кадрах показано момент задержание, а также вынесение приговора полковнику нелегальной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины Дмитрию Штыбликову, осужденному за госизмену и приговоренному к 19,5 годам колонии строгого режима.

Как было установлено следствием и судом, после вхождения Крыма в состав России в 2014 году украинский полковник принял российское гражданство, после чего устроился на работу в воинскую часть Черноморского флота, где занимался сбором и передачей полученных сведений, составляющих государственную тайну.