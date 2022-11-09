ФСБ обнародовало видео задержания высокопоставленного украинского разведчика
ФСБ показала видео вынесения приговора и задержания полковника ГУР Украины Штыбликова.
9 ноября по сообщениям ТАСС ФСБ Российской Федерации показала видео с самым высокопоставленным украинским шпионом, разоблаченным в России.
На кадрах показано момент задержание, а также вынесение приговора полковнику нелегальной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины Дмитрию Штыбликову, осужденному за госизмену и приговоренному к 19,5 годам колонии строгого режима.
Как было установлено следствием и судом, после вхождения Крыма в состав России в 2014 году украинский полковник принял российское гражданство, после чего устроился на работу в воинскую часть Черноморского флота, где занимался сбором и передачей полученных сведений, составляющих государственную тайну.
Опубликовано: Елена Калиновская
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