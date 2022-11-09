Ведущий Модного приговора Александр Васильев фиктивно женился на француженке и потерял свою первую настоящую любовь

Модельер Александр Васильев планировал брак с Марией Лавровой, но потом заключил фиктивный брак с француженкой и влюбленные расстались.

Слухов о личной жизни модельера и ведущего программы Модный приговор Александра Васильева существует великое множество. Кто-то даже уверен, что у него нетрадиционная сексуальная ориентация. Но сам ведущий и модельер на них никак не реагирует, стоя выше всяких домыслов. Но не упускает случая заявить, что любит и восхищается женщинами, когда ему случается давать интервью.

Родился Александр в благополучной семье актрисы и художника. Родители часто ездили за границу, поэтому мальчик всегда был одет с иголочки, и девчонки буквально вешались на него с юных его лет. Сначала он учился в элитной школе, а потом из-за проблем с успеваемостью в точных науках его перевели в школу рабочей молодежи, где восемнадцатилетний Саша Васильев с первого взгляда влюбился в пятнадцатилетнюю тогда Марию Лаврову.

Мария была художницей, а Александр эксцентричным стилягой, поэтому им было интересно вместе бродить по блошиным рынкам, комиссионкам и даже по помойкам в поисках оригинальных вещей.

Страстный роман продлился четыре года. Молодые люди не могли насмотреться друг на друга. Маша мечтала уехать и жить в Париж, и Александр разделял ее мечту, но выехать из СССР просто так им бы никто не позволил. Тогда они приняли решение оформить фиктивные браки с гражданами Французской республики, что и сделали.

Маша вышла замуж за француза, переехала в Париж, где, уладив бюрократические вопросы, развелась и сообщила Александру в письме, что ждет его приезда. Александр же в Москве познакомился с француженкой Анн Мишилин Бодимон, которая приехала, чтобы изучать русский, и согласилась помочь молодому человеку. Брак заключили в 1982-м году.

Они с Анн Мишилин нравились друг другу, и в итоге брак получился настоящим. Два месяца спустя, Александр приехал в Париж, и сразу поехал к Марии. Но та сообщила ему, что у нее роман с состоятельным французским журналистом, что невероятно расстроило Александра.

Два года Васильев прожил с женой, но потом они расстались, поскольку и она нашла себе другого партнера. Роман с Марией вспыхнул с новой силой, они поселились вместе, но снова ненадолго. Девушка снова закрутила роман с французом, за которого в итоге вышла замуж.

Но Мария и Александр сохранили добрые отношения, и сегодня даже иногда встречаются. Но их чувства уже давно переросли в нечто более родственное, чем любовное. Мария занимается написанием картин, делает выставки. Александр тоже без дела не сидит, увлеченный своей главной страстью, модой.