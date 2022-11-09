Адриано Челентано отказывается сниматься в кино: правда ли что актер завершил свою карьеру

Биография актера Адриано Челентано столь же необычна и насыщенна, как и у его киногероев, но некоторые факты могут удивить публику.

Фразы из ролей Адриано Челентано давно разобраны на цитаты. Не меньшим успехом пользуются песни, которые он исполняет как певец. Он сегодня является одним из самых знаменитых итальянцев в мире. Карьере актера позавидует любой его коллега, но в его биографии есть и некоторые нестандартные факты, и события, о которых широкая публика может и не догадываться.

Адриано родился в семье со скромным достатком, и с детства был очень непоседливым ребенком, который всегда стремился все делать по-своему. К подростковому возрасту его и вовсе можно было смело записывать в хулиганы. Матери было очень тяжело управляться с таким энергичным ребенком, поэтому она нашла оригинальный выход. С утра она отводила его в церковный приход, где за Адриано приглядывали и воспитывали монахи, а вечером забирала домой.

Впрочем, попытки привить мальчику строгую мораль не увенчались успехом. Адриано посмеивался и уже тогда талантливо пародировал своих воспитателей. Впрочем, о том, что ее сын станет актером, мать не задумывалась. Она полагала, что с таким поведением он может скатиться в преступность.

Во время финансового кризиса в родной Италии в 2012-м году Адриано Челентано провел акцию, продавая билеты на свой концерт всего за один евро, что говорит о нем, как о человеке щедром. Кстати, он активно участвует в благотворительных акциях.

Челентано счастливо женат вот уже более пятидесяти лет, и каждый день благодарит высшие силы за то, что послали ему его супругу Клаудию Море. В знак огромной любви и признательности жене Адриано заказал скульптуру, изображающую Клаудию, и поставил ее в качестве композиции для фонтана на собственной огромной вилле, где есть еще бассейн, конюшня, теннисный корт и даже футбольное поле.

Адриано Челентано очень боится летать на самолетах, из-за чего даже долго думал, соглашаться ли ему на совместное выступление с Фрэнком Синатрой.

Когда Челентано заболел и попал в больницу, стали распространяться слухи о его смерти. Да так активно, что поклонники начали приносить к госпиталю огромные букеты цветов. Но, к счастью, это оказалось неправдой.

Сегодня артисту уже исполнилось восемьдесят три года, и он давно отказывается от предложений о съемках в кино. Многие подумают, что дело в почтенном возрасте. На самом же деле артист утверждает, что причина в другом. По его мнению, сейчас снимается очень мало достойных фильмов с хорошими сценариями, а участвовать в чем-то, что ему не нравится, он не хочет.

Впрочем, Адриано Челентано очень любит творчество Квентина Тарантино, и утверждает, что ради предложения этого режиссера готов вернуться к съемкам!