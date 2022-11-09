Из токарей подался в артисты и женился на ведущей Светлане Боровской: секрет успешной жизни от Анатолия Котенева

Харизматичный актер Анатолий Котенев начинал свой профессиональный путь как обычный ставропольский токарь, но ему удалось изменить свою судьбу и стать знаменитым.

Волевой, открытый и добрый человек, от которого так и веет надежностью: это первое впечатление, которое производит актер Анатолий Котенев. Возможно, именно поэтому ему и удалось стать любимцем публики, ведь в каждую свою роль он привносить часть своей натуры. А ролей на его счету огромное количество. Больше ста точно.

За свои шестьдесят два года Анатолий Котенев сумел построить успешную актерскую карьеру, создать крепкую семью с телеведущей Светланой Боровской, выстроить хороший дом, и воспитать детей.

Но, когда Толик был маленьким мальчиком, а потом и подростком из ставропольского Невинномыска, никто и предположить не мог, что в итоге он станет известным артистом. Его увлечение театром, и занятия в театральном кружке мало кто воспринимал всерьез.

И уж, конечно, отец настаивал на том, чтобы сын приобрел рабочую профессию, которая сможет его кормить. Анатолий внял словам отца, и выучился на токаря-расточника высшего разряда. Но мечта стать актером звала его, и он решил последовать за ней.

Но сначала был Свердловск и армейская служба, после чего Котенев, наконец, поступил во МХАТ. По окончании престижного учебного заведения Анатолий рассчитывал, что его пригласят работать в московский театр, но этого не случилось. Артиста позвали в Минск. Там он встретил девятнадцатилетнюю Светлану Боровскую.

Сначала девушка отказалась идти с ним на свидание. Но Анатолий проявил настойчивость, трогательно ухаживал за ней, и покорил ее сердце тем, что при встрече сразу старался накормить ее. Например, на первом свидании он угощал ее окрошкой. В 1989-м году влюбленные поженились. У них родилось двое мальчиков. Климу сегодня двадцать три года, а Владимиру тридцать два.

Семье пришлось пережить и непростые времена. После распада СССР Анатолий потерял работу, и содержать семью стала Светлана. Он тем временем занимался домом, и научился делать украшения на продажу. Потом он рискнул вновь податься в Москву, и на сей раз удачно. Кинорежиссеры заметили харизматичного артиста, и стали предлагать ему роли.

Карьера Котенева пошла в гору. Тем временем Светлана нашла себя в качестве ведущей на белорусском телевидении, и стала одной из самых популярных его лиц.

Анатолий и Светлана вместе вот уже более тридцати лет. Их брак выдержал испытание временем и частыми разлуками, ведь супруги работают в разных городах: Анатолий в Москве, а Светлана в Минске.

Настоящей гордостью актера является двухэтажный особняк под Минском, который он построил вместе со своими сыновьями. Семья очень любит собираться вместе за городом. Анатолий с детьми обожает рыбачить, а Светлана готовить для семьи вкусные блюда.