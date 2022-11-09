Минэнерго Беларуси: первый энергоблок Белорусской АЭС включен в сеть после ремонта
2022-11-09 14:17
Первый энергоблок Белорусской АЭС был включен в сеть, уведомляет местное Министерство энергетики.
Днём 9 ноября пресс-служба Министерства энергетики Республики Беларусь опубликовала релиз ведомства, в котором сообщила, что сегодня эксперты-энергетики страны произвели успешное переподключение к сети первого энергетического блога Белорусской атомной электростанции, который ранее был отключен.
По данным Минэнерго, энергоблок Белорусской АЭС подключили к сети лишь после того, как закончили ремонтные работы и провели соответствующие испытания.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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