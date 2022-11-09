Минэнерго Беларуси: первый энергоблок Белорусской АЭС включен в сеть после ремонта

Первый энергоблок Белорусской АЭС был включен в сеть, уведомляет местное Министерство энергетики.

Днём 9 ноября пресс-служба Министерства энергетики Республики Беларусь опубликовала релиз ведомства, в котором сообщила, что сегодня эксперты-энергетики страны произвели успешное переподключение к сети первого энергетического блога Белорусской атомной электростанции, который ранее был отключен.

По данным Минэнерго, энергоблок Белорусской АЭС подключили к сети лишь после того, как закончили ремонтные работы и провели соответствующие испытания.