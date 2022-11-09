МИД Польши: республиканцы будут помогать Украине после победы на выборах в США
2022-11-09 14:21
Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач уверен, что Вашингтон будет поддерживать Киев после победы республиканцев на выборах.
В среду заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач дал интервью радиостанции RMF FM, где выразил уверенность, что правительство Соединённых Штатов продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине в случае победы членов республиканской партии на промежуточных выборах в американскую палату представителей и Сенат.
В качестве доказательства своему мнению Пшидач заявил, что с каждой новой сменой администрации в Белом доме отношения между Вашингтоном и Варшавой становились только лучше.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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