МИД Польши: республиканцы будут помогать Украине после победы на выборах в США

Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач уверен, что Вашингтон будет поддерживать Киев после победы республиканцев на выборах.

В среду заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач дал интервью радиостанции RMF FM, где выразил уверенность, что правительство Соединённых Штатов продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине в случае победы членов республиканской партии на промежуточных выборах в американскую палату представителей и Сенат.

В качестве доказательства своему мнению Пшидач заявил, что с каждой новой сменой администрации в Белом доме отношения между Вашингтоном и Варшавой становились только лучше.