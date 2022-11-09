Армия России за сутки пресекла попытки проникновения в тыл 12 украинских ДРГ

В Монобороны России заявили, что российские солдаты за сутки пресекли 12 попыток украинских ДРГ проникновения в тыл ВС РФ.

9 ноября российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны РФ заявил, что за минувшие сутки 12 украинских диверсионно-разведывательных групп предприняли попытки проникнуть в тыловые районы обороны армии России.

Конашенков добавил, что каждая из 12 совершённых украинскими диверсантами попыток была успешна отражена российскими военнослужащими на Николаево-Криворожском участке фронта.