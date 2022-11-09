Армия России за сутки пресекла попытки проникновения в тыл 12 украинских ДРГ
2022-11-09 14:59
В Монобороны России заявили, что российские солдаты за сутки пресекли 12 попыток украинских ДРГ проникновения в тыл ВС РФ.
9 ноября российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны РФ заявил, что за минувшие сутки 12 украинских диверсионно-разведывательных групп предприняли попытки проникнуть в тыловые районы обороны армии России.
Конашенков добавил, что каждая из 12 совершённых украинскими диверсантами попыток была успешна отражена российскими военнослужащими на Николаево-Криворожском участке фронта.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Газохранилища стран ЕС заполнены почти на 100% вопреки отсутствию газа из России
Пожар площадью 1,2 тыс квадратов произошёл в ресторане «Михайловская усадьба» в Казани
«Московский комсомолец»: по 100-рублевой купюре можно следить за ее владельцем
Боня, проживая в Монако, тратит ежемесячно 1 000 000 рублей
Инвэнь: вторжение армии Китая на Тайвань случится в ближайшее время