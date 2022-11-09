Блогер Nekoglai задержан за пародию на российского солдата, отбрасывающего гранаты

В Москве правоохранители задержали блогера Nekoglai, который снял пародию на видео с российским солдатом, отбрасывающим гранаты ВСУ.

9 ноября, новостное агентство РИА, со ссылкой на осведомлённый источник, сообщило о задержании в Москве русскоязычного блогера Nekoglai, который опубликовал пародийный ролик, посвященный подвигу служащего Вооружённых сил РФ, отбросившего со своего тела сброшенные украинским дроном гранаты.

В свою очередь, телеканал РЕН ТВ, сообщает, что причиной ареста стримера, являющегося гражданином Молдавии, стало «нарушение миграционного законодательства», за что в отношении Nekoglai будет составлен административный протокол.