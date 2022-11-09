Блогер Nekoglai задержан за пародию на российского солдата, отбрасывающего гранаты
2022-11-09 15:31
В Москве правоохранители задержали блогера Nekoglai, который снял пародию на видео с российским солдатом, отбрасывающим гранаты ВСУ.
9 ноября, новостное агентство РИА, со ссылкой на осведомлённый источник, сообщило о задержании в Москве русскоязычного блогера Nekoglai, который опубликовал пародийный ролик, посвященный подвигу служащего Вооружённых сил РФ, отбросившего со своего тела сброшенные украинским дроном гранаты.
В свою очередь, телеканал РЕН ТВ, сообщает, что причиной ареста стримера, являющегося гражданином Молдавии, стало «нарушение миграционного законодательства», за что в отношении Nekoglai будет составлен административный протокол.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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