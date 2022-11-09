Блогер Некоглай задержан в Москве за видео, где он насмехается над героическим поступком российского военного
2022-11-09 16:01
Эпатажный блогер Некоглай выпустил видео в стиле пародии-насмешки на ролик с героическим поступком отечественного солдата.
В российской столице был задержан блогер Некоглай (Николай Лебедев), о чем сообщает "5-tv.ru". В качестве причины задержания названо нарушение миграционного законодательства.
Блогер родился в Кишиневе.
Некоглая задержали в квартире, которую тот снимает в Москва-Сити.
Ранее Некоглай снял пародию на ролик с российским военным, героически отбрасывающего от себя украинские гранаты. Именно после этой выходки звездой интернета заинтересовались стражи порядка.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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