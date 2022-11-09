Блогер Некоглай задержан в Москве за видео, где он насмехается над героическим поступком российского военного

Эпатажный блогер Некоглай выпустил видео в стиле пародии-насмешки на ролик с героическим поступком отечественного солдата.

В российской столице был задержан блогер Некоглай (Николай Лебедев), о чем сообщает "5-tv.ru". В качестве причины задержания названо нарушение миграционного законодательства.

Блогер родился в Кишиневе.

Некоглая задержали в квартире, которую тот снимает в Москва-Сити.

Ранее Некоглай снял пародию на ролик с российским военным, героически отбрасывающего от себя украинские гранаты. Именно после этой выходки звездой интернета заинтересовались стражи порядка.