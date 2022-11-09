Readovka: замглавы администрации Херсона Кирилл Стремоусов погиб в ДТП

APS
2022-11-09 16:07

Российские журналисты сообщили о гибели представителя ВГА Херсонской области Кирилла Стремоусова.

Информационное агентство Readovka уведомляет, что заместитель временного главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов скончался, попав в дорожно-транспортное происшествие. К текущему моменту информация о точных обстоятельствах смерти Стремоусова не разглашается.

Также пресс-служба администрации Херсонской области не подтверждала информацию о смерти Кирилла Стремоусова, однако помимо корреспондентов Readovka с аналогичной новостью выступили российские военкоры.

Опубликовано: Ткачёв Андрей