Readovka: замглавы администрации Херсона Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
2022-11-09 16:07
Российские журналисты сообщили о гибели представителя ВГА Херсонской области Кирилла Стремоусова.
Информационное агентство Readovka уведомляет, что заместитель временного главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов скончался, попав в дорожно-транспортное происшествие. К текущему моменту информация о точных обстоятельствах смерти Стремоусова не разглашается.
Также пресс-служба администрации Херсонской области не подтверждала информацию о смерти Кирилла Стремоусова, однако помимо корреспондентов Readovka с аналогичной новостью выступили российские военкоры.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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