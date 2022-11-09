Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП под Геническом
2022-11-09 16:15
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП, сообщили в администрации области.
На этот момент стало известно, что ДТП произошло под Геническом, а информацию первоначально подтвердил водитель чиновника.
Кирилл Стремоусов активно информировал общественность в СМИ о делах в Херсонской области.
Известно, что у него остались жена и ребенок.
Опубликовано: Тарас Медведев
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