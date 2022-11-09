Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП под Геническом

APS
2022-11-09 16:15

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП, сообщили в администрации области.

На этот момент стало известно, что ДТП произошло под Геническом, а информацию первоначально подтвердил водитель чиновника.

Кирилл Стремоусов активно информировал общественность в СМИ о делах в Херсонской области.

Известно, что у него остались жена и ребенок.

Опубликовано: Тарас Медведев