Соловьёв: блогер Nekoglai будет депортирован в Молдавию из России
2022-11-09 16:19
Telegram-канал журналиста Владимира Соловьёва утверждает, что стример Nekoglai будет депортирован в Молдавию.
Днём 9 ноября российский телеведущий Владимир Соловьёв опубликовал новый пост в своём Telegram-канале, где со ссылкой на информатора сообщил о том, что недавно опубликовавший пародийный ролик на российского солдата в окопе с гранатами ВСУ блогер Nekoglai будет депортирован из России.
По данным Соловьёва, Nekoglai является гражданином Молдавии и будет отправлен на родину из-за нарушения российского миграционного законодательства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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