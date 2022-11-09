Соловьёв: блогер Nekoglai будет депортирован в Молдавию из России

Telegram-канал журналиста Владимира Соловьёва утверждает, что стример Nekoglai будет депортирован в Молдавию.

Днём 9 ноября российский телеведущий Владимир Соловьёв опубликовал новый пост в своём Telegram-канале, где со ссылкой на информатора сообщил о том, что недавно опубликовавший пародийный ролик на российского солдата в окопе с гранатами ВСУ блогер Nekoglai будет депортирован из России.

По данным Соловьёва, Nekoglai является гражданином Молдавии и будет отправлен на родину из-за нарушения российского миграционного законодательства.