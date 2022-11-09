Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП под Геническом
2022-11-09 16:25
Пресс-служба администрации Херсонской области сообщила о гибели заместителя главы региона Кирилла Стремоусова в ДТП под Геническом.
В среду днём, 9 ноября 2022 года, российское интернет-издание «Известия», со ссылкой на пресс-секретаря врио губернатора Херсонской области Наталию Графчикову, сообщило о трагической гибели Кирилла Стремоусова.
Графчикова утверждает, что 45-летний вице-губернатор Херсонской области Стремоусов погиб в дорожно-транспортном происшествии под Геническом. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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