Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП под Геническом

APS
2022-11-09 16:25

Пресс-служба администрации Херсонской области сообщила о гибели заместителя главы региона Кирилла Стремоусова в ДТП под Геническом.

В среду днём, 9 ноября 2022 года, российское интернет-издание «Известия», со ссылкой на пресс-секретаря врио губернатора Херсонской области Наталию Графчикову, сообщило о трагической гибели Кирилла Стремоусова.

Графчикова утверждает, что 45-летний вице-губернатор Херсонской области Стремоусов погиб в дорожно-транспортном происшествии под Геническом. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Опубликовано: Диана Мудреченко