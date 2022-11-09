Вице-губернатор Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП

APS
2022-11-09 16:29

Кирилл Стремоусов, занимавший пост заместителя главы администрации Херсона, погиб в ДТП.

Днем 9 ноября в ДТП погиб заместитель глава Херсонской области, присоединенной к России, Кирилл Стремоусов.

По сообщению российских средств массовой информации, смерть Стремоусова подтверждена местной администрацией.

"Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП, сообщил пресс-секретарь главы региона", - передает ТАСС

Стремоусов вел свой телеграм-канал, в котором рассказывал о ходе боев в Херсонской области.

Опубликовано: Николай Скира