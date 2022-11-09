Минздрав Херонской области не подтвердил информацию о смерти Стремоусова

Глава Минздрава Херсонской области Вадим Ильмиев заявил, что информация о гибели Кирилла Стремоусова не является официальной.

9 ноября глава Министерства здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев в официальном Telegram-канале ведомства заявил о том, что в настоящее время врачи работают на месте ДТП с участием местного вице-губернатора Кирилла Стремоусова под Геническом.

Ильмиев отметил, что информация о смерти Стремоусова не является официальной, добавив, что предоставит точные сведения после того, как врачи оценят состояние херсонского чиновника.