Минздрав Херонской области не подтвердил информацию о смерти Стремоусова
2022-11-09 17:00
Глава Минздрава Херсонской области Вадим Ильмиев заявил, что информация о гибели Кирилла Стремоусова не является официальной.
9 ноября глава Министерства здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев в официальном Telegram-канале ведомства заявил о том, что в настоящее время врачи работают на месте ДТП с участием местного вице-губернатора Кирилла Стремоусова под Геническом.
Ильмиев отметил, что информация о смерти Стремоусова не является официальной, добавив, что предоставит точные сведения после того, как врачи оценят состояние херсонского чиновника.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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