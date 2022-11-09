На похороны рэпера Takeoff на стадионе в Атланте соберутся 20 тысяч поклонников и друзей
2022-11-09 17:07
28-летний артист, член группы Migos, был застрелен в боулинг-клубе в Хьюстоне 1 ноября, сообщают организаторы.
Похороны рэпера Takeoff (Кирсник Хари Болл) состоятся в эту пятницу, 11 ноября, на State Farm Arena в Атланте.
В пятницу на стадионе по информации организаторов ожидается около 20 000 человек.
На церемонию будут приглашены некоторые артисты, например, певец Джастин Бибер, согласно информации с сайта TMZ.
Опубликовано: Тарас Медведев
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