На похороны рэпера Takeoff на стадионе в Атланте соберутся 20 тысяч поклонников и друзей

APS
2022-11-09 17:07

28-летний артист, член группы Migos, был застрелен в боулинг-клубе в Хьюстоне 1 ноября, сообщают организаторы.

Похороны рэпера Takeoff (Кирсник Хари Болл) состоятся в эту пятницу, 11 ноября, на State Farm Arena в Атланте. 

В пятницу на стадионе по информации организаторов ожидается около 20 000 человек. 

На церемонию будут приглашены некоторые артисты, например, певец Джастин Бибер, согласно информации с сайта TMZ. 

Опубликовано: Тарас Медведев