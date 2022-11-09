Сальдо: Стремоусов погиб в автомобиле, попавшем в ДТП в Херсонской области

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о смерти своего заместителя Кирилла Стремоусова.

9 ноября временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своём официальном пресс-релизе заявил, что Кирилл Стремоусов попал в смертельное дорожно-транспортное происшествие на территории региона.

Сальдо добавил, что Сремоусов «работал без автомата», но это не помешало ему внести значительный вклад в освобождение Херсонской области, а также отметил, что «мало таких людей, которые умеют донести людям правду, причем сказанную абсолютно открыто, свободно и доступно» как его трагически ушедший из жизни заместитель.