Сальдо: Стремоусов погиб в автомобиле, попавшем в ДТП в Херсонской области
2022-11-09 17:14
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о смерти своего заместителя Кирилла Стремоусова.
9 ноября временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своём официальном пресс-релизе заявил, что Кирилл Стремоусов попал в смертельное дорожно-транспортное происшествие на территории региона.
Сальдо добавил, что Сремоусов «работал без автомата», но это не помешало ему внести значительный вклад в освобождение Херсонской области, а также отметил, что «мало таких людей, которые умеют донести людям правду, причем сказанную абсолютно открыто, свободно и доступно» как его трагически ушедший из жизни заместитель.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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