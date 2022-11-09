Из дома Майкла Джексона украли личные вещи звезды, ущерб оценен более, чем на миллион долларов

Один из подозреваемых в краже уже установлен. Им оказался Джеффри Филиппс, экс-возлюбленный одной из сестер Джексона.

Дом легендарного поп-певца Майкла Джексона ограблен в Лос-Анжелесе. Воры вынесли все личные вещи покойной звезды.

По оценкам экспертов, ущерб превысил миллион долларов, сообщает Рамблер. Управляющая компания поместья подала исковое заявление в суд, где указан перечень украденных предметов.

В этом списке есть электронные носители с записями неизданных выступлений певца, фотоальбом, черная сумка звезды с изображением черепа, наградные дипломы, а также кукла-двойник артиста с лицом Джексона.

Один из подозреваемых в краже уже установлен. Им оказался экс-возлюбленный одной из сестер Джексона- Джеффри Филиппс. В ходе расследования удалось выяснить: Джеффри Филиппс продавал некоторые вещи Майкла Джексона на аукционе. Но после жалобы управкомпании особняка певца эти лоты с аукциона были сняты.

Легендарный артист умер в июне 2009-го года в возрасте 50-ти лет. Майкл Джексон - один из самых знаменитых и богатых исполнителей 21-го века. Джексон по сей день остается одной из наиболее высокооплачиваемых умерших звезд мира. Уже после смерти его активы пополнились на 2,4 млрд. долларов.