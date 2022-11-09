Эксперты рассказали правда ли, что сода выводит токсины

Сода — какое-то противоречивое вещество. Одни считают её “сплошной химией”, другие видят в ней чуть ли не эликсир бессмертия.

Как много у неё имён:

Итак, перед нами натрий двууглекислый, или гидрокарбонат (бикарбонат) натрия. На продуктовых упаковках это вещество обычно обозначают как Е500. Многих такое настораживает и даже пугает, но ничего страшного в букве Е нет – стандартная маркировка для пищевых добавок.

Соду используют в кулинарии – главным образом, в качестве разрыхлителя для выпечки. Когда она вступает в реакцию с кислотой, выделяется углекислый газ и появляются пузырьки (из-за чего тесто и увеличивается в объёме). Также сода незаменима для чистки посуды и любых поверхностей – она отлично удаляет многие загрязнения.

И, конечно, бикарбонат натрия есть у многих в аптечке – ведь это вещество может облегчить боль при ангине, если развести его с водой и прополоскать горло. Народная медицина рекомендует содовый раствор и при воспалении дёсен.

Медики подтверждают, что это работает. Например, американские исследователи из Института стоматологических исследований Доуза заявили о мощных антибактериальных свойствах соды ещё в 1996 году. По их мнению, использование средств по уходу за полостью рта с высокой концентрацией пищевой соды может привести к снижению уровня вредных бактерий в слюне и зубном налете – и даже предотвращать тем самым кариес!

Правда ли, что она исцеляет?

Соде приписывают массу и других полезных свойств. В интернете можно встретить громкие заявления о том, что она лечит самые страшные заболевания и “выводит токсины”. На чём основаны эти утверждения? Говорят, что сода якобы “ощелачивает” организм и “уменьшает кислотность” в нём (а эта мифическая кислотность якобы напрямую связана с развитием воспалений и появлением опухолей).

Но как тогда быть с тем фактом, что буквально все пищевые продукты в нашем рационе сами по себе наделены щелочными или окисляющими свойствами? Но главное даже не это: в человеческом организме и без всяких вмешательств со стороны постоянно поддерживается кислотно-щелочное равновесие, он попросту так устроен!

Почему не стоит злоупотреблять содой:

В СССР был такой доктор Неумывакин, который написал книжку о соде. Он увлекался альтернативной медициной и считал, если содовый раствор пить каждый день, можно избавиться даже от гипертонии и онкологии. Правда, потом выяснилось, что его статьи никогда не публиковались в медицинских журналах и в научной среде к нему всегда относились весьма скептически. А многие из тех, кто стали пить соду по его совету, отметили, что самочувствие у них только ухудшилось (и появились боли в желудке).

Канадское общество кишечных исследований опубликовало статью о том, что если употреблять соду лишь изредка и в небольших количествах, она может нейтрализовать кислотность желудка и уменьшить изжогу. Но её нельзя принимать дольше двух недель, поскольку бикарбонат влияет на всасывание многих лекарств и содержит большое количество натрия.

На сайте Национального токсикологического центра США есть информация, что в больших дозах сода может быть очень вредна именно из-за высокого содержания натрия. После приёма слишком большого количества бикарбоната часто возникают рвота и диарея, поскольку организм борется с повышенной концентрацией натрия, впитывая больше воды в пищеварительный тракт. Передозировка этим веществом может вызвать судороги, обезвоживание и почечную недостаточность.

Кроме того, когда рН становится слишком щелочным, дыхание затрудняется, так как организм пытается восстановить нормальную кислотность, удерживая углекислый газ. А ещё использование слишком большого количества пищевой соды приводит к образованию газов в желудке.