Перепутали с Джоли: Блёданс рассказала, как вместо звезды Голливуда раздавала в Камбодже автографы

53-летняя актриса заявила о своем сходстве с американской актрисой и бурной реакцией на ее внешность у жителей азиатской страны.

Эвелина Бледанс рассказала забавную историю из своей жизни. Актриса и телеведущая отдыхала в Камбодже, и ее появление там вызвало ажиотаж у местных жителей.

По словам теледивы, многие просили у нее автограф, решив, что видят Анджелину Джоли, сообщает Космополитен.

«В общем, еще можно продолжить мечтать о съемках в роли типа Лара Крофт. Потому что, когда я отдыхала в Камбодже, где снимался этот фильм, ко мне многие подходили и брали автограф - как у Анджелины Джоли», — поделилась Эвелина.

Звезда телепередачи «Маски-шоу» также расказала секреты семейной жизни. По словам Эвелины, у нее ни в одном из браков не получилось обзавестись недвижимостью. После развода с режиссером Александром Сёминым телеведущая живет с сыном в загородном особняке, который принадлежит ее экс-супругу.

«Когда он появился в моей жизни, я периодически изливала ему душу на предмет того, что у меня ни разу не было собственного жилья. Тогда же и был куплен загородный дом в ипотеку, но оформлен не на меня», — пояснила такое положение дел Блёданс.