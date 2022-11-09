Лорак разозлила украинцев своим отдыхом в Испании в сложное для родины время

Украина давно занесла свою певицу Ани Лорак в санкционный список. Соотечественники считают, что вправе осуждать землячку за отдых в Испании в сложное для страны время, куда певица не может приехать теперь.

Ани Лорак, изгнанная из родной Украины, вновь подверглась хейту со стороны своих соотечествеников.

На этот раз украинцы вылили ушат грязи на голову певицы из-за того, что та позволила себе заграничный отпуск, о чем сообщает "CTNews".

Накануне исполнительница разместила в соцсетях отчет о своем отдыхе в Испании. Жители Украины раскритиковали соотечественницу, находящуюся в санкционном списке страны, за то, что она может отдыхать в непростой для родного государства момент.