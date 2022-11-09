Associated Press: крупнейший в Швеции реактор АЭС отключили из-за остановки турбины
2022-11-09 18:01
В Швеции отключи от энергосети третий реактор АЭС Оскарсхамн из-за неполадки в работе турбины.
9 ноября международное информационное агентство Associated Press, ссылаясь на заявление представителя АЭС Оскарсхамн Дезире Лильеваль, сообщило об отключении от электросети крупнейшего ядерного реактора в Швеции.
Лильеваль отметил, что данная мера была вынужденной и связана с внезапной остановкой турбины в реакторе шведской атомной электростанции мощностью 1400 мегаватт.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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