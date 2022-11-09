Племянница Зыкиной умерла при странных обстоятельствах

Племянница Людмилы Зыкиной скончалась в конце октября. Родные не раскрывают обстоятельства гибели женщины.

Племянница ныне покойной российской исполнительницы Людмилы Зыкиной Екатерина умерла при неизвестных обстоятельствах.

Родные женщины не раскрывают подробности трагедии, о чем сообщает издание "Московский комсомолец".

Екатерина стала известна после появления на одном из федеральных каналов РФ в эфире передачи, посвященной кончине Зыкиной. Родственница именитой артистки жаловалась, что брат Сергей не намерен делиться наследством, которое досталось ему от певицы.

Екатерина жила в Пензенской области, а скончалась в конце октября.