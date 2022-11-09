Племянница Зыкиной умерла при странных обстоятельствах
2022-11-09 18:10
Племянница Людмилы Зыкиной скончалась в конце октября. Родные не раскрывают обстоятельства гибели женщины.
Племянница ныне покойной российской исполнительницы Людмилы Зыкиной Екатерина умерла при неизвестных обстоятельствах.
Родные женщины не раскрывают подробности трагедии, о чем сообщает издание "Московский комсомолец".
Екатерина стала известна после появления на одном из федеральных каналов РФ в эфире передачи, посвященной кончине Зыкиной. Родственница именитой артистки жаловалась, что брат Сергей не намерен делиться наследством, которое досталось ему от певицы.
Екатерина жила в Пензенской области, а скончалась в конце октября.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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