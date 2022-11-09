Шойгу утвердил вывод российских войск из Херсона на левый берег Днепра

Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился начать вывод российских войск из Херсона на левый берег Днепра для защиты жизни и здоровья солдат.

9 ноября глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заслушал доклад об обстановке на фронте командующего Объединенной группировкой российских войск в зоне проведения спецоперации Сергея Суровикина.

Суровикин заявил, что Херсон и его окрестности не могут снабжаться и функционировать, ввиду чего целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр.

Шойгу согласился с командующим, утвердив план отвода русских воск на новые оборонительные рубежи, и отдал приказ на осуществление манёвра войск из Херсона за реку Днепр.