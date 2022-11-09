Суровикин: 115 тысяч человек эвакуировались из Херсонской области
2022-11-09 18:30
Российский военачальник Сергей Суровикин заявил, что 115 тысяч человек эвакуировались из правобережной части Херсонской области.
В среду, 9 ноября 2022 года, Командующим российской группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции России на Украине Сергей Суровикин заявил, что все желающие мирные жители покинули правобережную часть Херсонщины.
Суровикин также уточнил, что общее число добровольно покинувших район ведения боевых действий в Херсонской области граждан превышает 15 000 человек.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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