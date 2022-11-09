Командующий СВО на Украине Суровикин объявил об отступлении войск РФ из Херсона
2022-11-09 18:47
Генерал Суровикин объявил о том, что российские войска покидают город Херсон.
Девятого августа с инспекцией в штаб командования специальной военной операцией прибыл Министр обороны России Сергей Шойгу.
Во время визита главы российского оборонного ведомства Суровикин объявил о том, что войска России отступают из города Херсон.
"Российские войска в зоне специальной военной операции займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра, доложил генерал армии Сергей Суровикин", - пишет ТАСС.
Также ТАСС сегодня сообщало о гибели заместителя главы Херсонской области Стремоусова в результате ДТП.
Опубликовано: Николай Скира
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