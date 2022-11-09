Кусок метеорита и водка: Лолита похвасталась подарками челябинских мужчин

Артистка дала повод для слухов о своих поклонниках, выложив в соцсети новое видео распаковки подарков от неизвестных.

Лолита Милявская после концерта в Челябинске получила несколько интересных и даже ценных презентов. Больше всего певицу удивила медаль с метеоритом, сообщает Вокруг ТВ.

Минувшим летом звезда спровоцировала слухи о своем якобы новом романе. Она выложила фото в соцсетях, где запечатлена в машине рядом с молодым человеком. Артистка сообщила, что «везет красавчика на дачу».

А затем исполнительница опровергла домыслы фанатов, заявив, что отдыхает в загородном коттедже с Игорем Гуляевым. Сейчас артистка опять дала повод для слухов, выложив новое видео в соцсети.

Лолита показала подарки от поклонников из Челябинска. Некий неизвестный мужчина подарил Милявской медаль с кусочком метеорита. Другой поклонник, по имени Герман, подарил певице палку колбасы, выпущенную тридцать лет назад водку, торт и конфеты.

«Похвастаюсь, что мне презентовали в Челябинске. Во-первых, такая медаль и этот кусок метеорита, когда-то упавший в Чебаркули. Один мужик очень классный, вообще документалист, подарил мне бутылку водки, которой 30 лет. Я думаю, что она подвыдохлась, но зато настоящая водка. Потом палка колбасы, вкусные конфеты. И этот же мужик Герман подарил вот такой торт» — рассказала Лолита.